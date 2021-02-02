محلل سياسي: جماعة الإخوان حاولت خطف ثورة 25 يناير بمصر

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 فبراير 2021

قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط والمحلل السياسي أمجد طه، إن جماعة الإخوان حاولت خطف ثورة 25 يناير وإسقاط الدولة المصرية، مُشيدًا بتصدي الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي لمخططات تلك الجماعة.



وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "عدم إيمان الإخوان بسيادة الدولة الوطنية وانتمائهم لدول معادية ك تركيا جعلتهم يحاولون خطف مطالب شعب مصر العظيم بثورة 25يناير وإسقاط هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ولكن شعب مصر بقيادة السيسي أنقذ مصر من أن تكون سوريا أو ليبيا أخرى،فتحيا مصر لتحيا أمتنا".