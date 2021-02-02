'غوغل' تعلن عن شراكة طويلة الأمد مع 'فورد' لإنتاج سيارات متصلة بالإنترنت

وتم تصميم الشراكة التي تم الإعلان عنها، لتبسيط عمليات "فورد" وتسريع خطة إعادة الهيكلة المستمرة البالغة قيمتها 11 مليار دولار. إنها يمثل تحولا رئيسيا لصانعة السيارات، التي أنفقت مئات الملايين سنويا لتطوير وصيانة مثل هذه الأنظمة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

كما ستحصل "غوغل" بموجب الاتفاق على عميل جديد بارز لتقنية الحوسبة السحابية الخاصة بها، والتي تتخلف عن منافسيها “أمازون” و”مايكروسوفت”. الصفقة ليست حصرية، حيث تسمح للشركتين باستخدام الخدمات السحابية الأخرى أو مراكز بيانات "فورد" الحالية.

بموجب الاتفاق، ستدعم سيارات "فورد" و"لينكولن" نظام تشغيل “أندرويد” وتستعين بمساعد "غوغل" وخرائطها ومتجرها الإلكتروني بدءا من عام 2023، كما ستساهم خدمات “غوغل” السحابية على تمكين أنواع أخرى من الخدمات.