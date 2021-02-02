بالفيديو.. فتاة تمارس تمارينها على وقع انقلاب ميانمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما بدت الأمور تنقلب رأسا على عقب من خلفها، أعطت فتاة ظهرها لآليات عسكرية كانت تتحرك لحظة انقلاب ميانمار لتستمر في تمارينها الرياضية.

وقفت أنجل مارادس مرتدية ملابسها الرياضية باللونين الأسود والفسفوري تمارس تمارينها اليومية التي يبدو أنها تسجلها لمتابعيها غير مكترثة بالتحركات المريبة للعربات المصفحة من خلفها.

وعبر حسابها على تويتر، أفرجت أنجل عن فيديو عمره ساعات معدودة -لم يتم التأكد من مدى مصداقيته- معلقة عليه بإصرارها على إجراء حصتها التدريبية اليومية على أصوات موسيقى صاخبة غير مكترثة بتحركات الانقلابيين في ميانمار.

على الأرض، بدت المشاهد أكثر ألماً ما بين سكان يهرعون لتخزين الغذاء وحواجز عسكرية في طرقات العاصمة نايبيداو ومسيرة داعمة للجيش في رانغون بعد ساعات من الانقلاب.



لكن التحركات العسكرية على الأرض رافقها غضب في أوساط أولئك الذين شعروا بأن آمالهم بشأن مستقبل البلاد الديمقراطي سُرقت.



ومنذ أيام، كان واضحا أن الانقلاب مرتقبا، ومع ذلك، أثار حدوثه صدمة في ميانمار إذ أُغلقت الطرقات المؤدية إلى مطارها الدولي الرئيسي وقطعت الاتصالات ليعود البلد إلى عزلته بعد عقد فقط من خروجه منها.

واعتقل الجيش أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة في وقت مبكر الاثنين، قبل ساعات من الموعد المقرر لتولي أعضاء البرلمان الذين انتخبوا مؤخرا مقاعدهم لأول مرة منذ اقتراع نوفمبر/تشرين الثاني الذي حقق حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" فوزا ساحقا فيه.

وأُعلنت حال الطوارئ وتم تعيين الجنرال السابق ميينت سوي رئيسا بالوكالة، لتعود البلاد مجددا إلى الحكم العسكري المباشر بعدما اختبرت الديمقراطية لنحو عقد.