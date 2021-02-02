محلل سياسي: السيسي والشعب المصري أنقذوا بلادهم من مخططات الإخوان

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "عدم إيمان الإخوان بسيادة الدولة الوطنية وانتمائهم لدول معادية ك تركيا جعلتهم يحاولون خطف مطالب شعب مصر العظيم بثورة 25يناير وإسقاط هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ولكن شعب مصر بقيادة السيسي أنقذ مصر من أن تكون سوريا أو ليبيا أخرى،فتحيا مصر لتحيا أمتنا".

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط والمحلل السياسي أمجد طه إن جماعة الإخوان حاولت خطف ثورة 25 يناير وإسقاط الدولة المصرية، مُشيدًا بتصدي الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي لمخططات تلك الجماعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012