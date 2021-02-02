ثورة 25 يناير بمصر ..  كشفت الغطاء عن جماعة الإخوان الإرهابية وسقوط الاقنعة عنهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير في الذكرى العاشرة ثورة 25 يناير بمصر والتى بمجرد ذكرها يتوارد إلى الأذهان الكثير من الصور والمشاهد الثابتة والتى لا يستطيع أى منا نسيانها، ولكن الحقيقة الأكبر التى خرجنا بها من هذه الثورة هى كشف الغطاء عن جماعة الإخوان الإرهابية وسقوط الاقنعة عنهم، ليظهر للجميع حيلهم التى حاولوا من خلالها السطو ليس على الثورة فقط ولكن على الوطن بأكمله مستخدمين أسلحتم المشهورة "الخداع والتضليل" إلا أن القيادة الحكيمة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى استطاعت أن تكشف خططهم وأن تحكم قبضتها عليهم وتظهر الوجه الحقيقى لهم،حتى لم يعد لهم أى وجود.



وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة إلا أن مخططهم الشيطانى والإجرامى فى حق الوطن لا يزال مستمرا وأنهم ماضون فى نفس الطريق ولم يأخذوا أى عظة مما مضى، وهذا يعود الى الخطاب الاعلامى المتلون والمضلل طوال هذه السنوات، ولكن الجديد فى ذكرى الثورة هذا العام هو مخاوف جماعة الإخوان من المصالحة الخليجية.

وجاءت ثورة 30 يونيو لكى تصحح المسار وأن تأخذ بيد المصريين الى الصريق الصحيح وأن تسترجع الاراضى المصرية من ايدى المخربين والمضليلين الذين يقومون بكافة الاعمال الاجرامية باسم الدين الذى هو برىء منهم ومن افعالهم المشينة