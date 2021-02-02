المخرجة زكية الطاهيري: كنت مثل الشرطي لتطبيق إجراءات التباعد في بلاطو التصوير

جدة - عبدالحي حسين - أكدت المخرجة زكية الطاهيري أنها كانت حريصة للغاية على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الطاقم المشتغل معها للكمامات، أثناء تصوير مسلسلها الجديد “صلا وسلام”.

وصرحت زكية الطاهيري أنها كانت دائمة الحرص على احترام الطاقم الفني، والتقني للمسلسل للإجراءات الوقاية من كورونا، مضيفة “تحولت في كثير من الأحيان إلى شرطي يراقب مدى احترام الإجراءات الوقائية”.

وأكد الممثلون، الذين شاركوا في المسلسل أن المخرجة زكية الطاهيري، ركزت بشكل كبير أثناء التصوير على الإجراءات الوقائية، ولا تسمح لهم بغياب الكمامة إلا عند تشخيصهم لمشاهدهم.

زكية الطاهيري أكدت، في حديثها لـ”اليوم 24″، أن الحرص على الإجراءات، يفيد طاقمها بالدرجة الأولى، حفاظا على صحتهم، كما يجنبها توقيف تصوير المسلسل.

وأشارت المخرجة نفسها إلى أن اختيارها لمدينة أبي الجعد لتصوير المسلسل لم يكن مبرمجا في البداية، لكنها قررته بعدما اكتشفت المؤهلات، التي تتيحها لها، إضافة إلى تسجيل المدينة لحالات قليلة جدا من إصابات كورونا.

يذكر أن مسلسل” صلى وسلام” يبث، كل أربعاء، على القناة الأولى بمشاركة كل من فدوى طالب، ويوسف الجندي، وسعد موفق، ودنيا لمكيمل، وآخرون.