وزير مصري سابق: تركيا لها الكثير من الأطماع داخل الدولة السورية

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 فبراير 2021

قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري الأسبق، إن تركيا لها الكثير من الأطماع داخل الدولة السورية، وهناك بعض المصانع التي فككت في سوريا ونقلت بالكامل إلى تركيا، بالإضافة إلى نقل محصول القمح.



وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن أوروبا لم تنسى التاريخ العثماني، لأن المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية في أوروبا كانت مرعبة جدا، لافتاً إلى أن المناخ الثقافي الألماني مختلف كثيرا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.