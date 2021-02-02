اخبار العالم

وسط إجراءات صارمة .. تايلاند تعيد فتح المدارس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات صارمة .. تايلاند تعيد فتح المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت تايلاند فتح معظم المدارس ، باستثناء تلك الموجودة في مقاطعة ساموت ساخون ، مركز تفشي فيروس الجديد في البلاد.

وتم السماح لجميع المدارس العامة والخاصة وكذلك المؤسسات التعليمية في المقاطعات الـ 27 ، بما في ذلك العاصمة بانكوك ، باستئناف الدروس في الموقع اعتبارًا من 1 فبراير.

8e38c80362.jpg

كما شددت على ان ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالبًا ، بينما يجب اتباع إجراءات مكافحة الجائحة بصرامة ، مثل ارتداء أقنعة الوجه وغسل اليدين بالجيل الكحولي.

47a3264512.jpg
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا