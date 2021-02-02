شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات صارمة .. تايلاند تعيد فتح المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت تايلاند فتح معظم المدارس ، باستثناء تلك الموجودة في مقاطعة ساموت ساخون ، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وتم السماح لجميع المدارس العامة والخاصة وكذلك المؤسسات التعليمية في المقاطعات الـ 27 ، بما في ذلك العاصمة بانكوك ، باستئناف الدروس في الموقع اعتبارًا من 1 فبراير.

كما شددت على ان ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالبًا ، بينما يجب اتباع إجراءات مكافحة الجائحة بصرامة ، مثل ارتداء أقنعة الوجه وغسل اليدين بالجيل الكحولي.