شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت أقل عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ شهر، مما يشير إلى تراجع أسوأ موجة انتشار في البلاد منذ مارس آذار 2020 قبل عطلة رئيسية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنها سجلت 30 إصابة في البر الرئيسي أمس الاثنين، نزولا من 42 إصابة في اليوم السابق وهو أقل عدد إصابات منذ تسجيل 24 إصابة في الثاني من يناير كانون الثاني.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89594 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.