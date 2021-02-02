انت الان تتابع خبر استمرار استهداف محلات بيع المشروبات الكحولية في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز ان "عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن شارع النضال بالعاصمة بغداد انفجرت دون اصابات تذكر".
وتشهد العاصمة بغداد في الآونة الاخيرة، استهدافات متكررة لمحلات بيع المشروبات الكحولية.
وتشهد العاصمة بغداد في الآونة الاخيرة، استهدافات متكررة لمحلات بيع المشروبات الكحولية.