انت الان تتابع خبر استمرار استهداف محلات بيع المشروبات الكحولية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد.