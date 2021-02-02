تقرير يكشف أنه لم يعد للإخوان الإرهابية أي مساحات داخل المجتمع المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

لم يعد للإخوان أي مساحات داخل المجتمع المصري الذي لفظها بالكامل، وهو ما أكده مراقبون و محللون وخبراء في شؤون الحركات الإسلامية بعد تحريض المتحدث باسم الجماعة الهارب لتركيا طلعت فهمي أنصار الجماعة للقيام بأعمال عنف، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لأحداث 25 يناير/كانون الثاني.



هؤلاء الخبراء قالوا إن كلمات المتحدث باسم الإخوان عن عدم خشيتهم من نتائج قمة العلا بالسعودية، وتعزيزها الحوار الخليجي، هو "محاولة لطمأنة قواعد الجماعة الإرهابية أن هناك حالة من الهلع والفزع بين صفوفها مما هو قادم".

إن لجماعة الإخوان تاريخ من التبجح، والدعوة إلى ما يسمى بثورة جديدة وهو ما أكده خبراء بان هذا الكلام أقرب للهراء والانفصال عن الواقع، لأن الجماعة لم يعد لها أي مساحة داخل المجتمع المصري الذي لفظها بالكامل.