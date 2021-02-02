على باباجان يهاجم أردوغان ويتهم الرئيس التركي بأنه سبب انتشار الفقر في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شن المعارض التركى على باباجان هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، متهمًا الأخير بأنه سبب انتشار الفقر بالبلاد.



ونقلت صحيفة "سوزجو" عن باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركى المعارض قوله "نسبة تأييد تحالف الجمهور المكون من حزبى العدالة والتنمية والحركة القومية المعارض فى تناقص مستمر، بسبب الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها المواطنون".

وفى تصريحاته، أكد باباجان أنه "لا يوجد شخص حاليًا سعيد فى تركيا، باستثناء المستثمر الأجنبى الذى يدخل ليستفيد من سعر الفائدة المرتفع ويضعه فى جيبه".

وتابع: "لم يتم حل أى مشكلة فى ظل نظام الحكم الرئاسى الذى تعتمده البلاد قبل أكثر من عامين، بل على العكس تمامًا زادت المشاكل" .. مضيفًا: "وأكبر تلك المشاكل أن الرئيس حزبى ومنحاز".

كما أشار باباجان إلى إقدام التجار والمزارعين على البيع رغم يقينهم بالخسارة لسداد ديونهم، مشددا على أن "الحكومة الحالية لن تكون قادرة بالتأكيد على حل مشكلة الفقر والبطالة، وأن أردوغان هو سبب انتشار الفقر فى البلاد".

وبخصوص لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذى بدأت أولى مراحل التطعيم به، طالب باباجان بضرورة توزيع اللقاح بشكل عادل وشفاف .. معتبرًا أنه لا ينبغى أن يقتصر على أشخاص بعينهم لأن ذلك سيلحق الضرر الكبير بتركيا".