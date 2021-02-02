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برلماني تركي يفضح جرائم أردوغان: يعذب المعارضين ويلقيهم من الطائرات.. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرض، الإعلامى نشأت الديهى فيديو صدر منذ ساعات للنائب التركي المعارض "عمر فاروق جرجرلى" عضو حزب الشعب الديمقراطى يهاجم فيه نظام أردوغان.

 

وقال فاروق داخل البرلمان التركي كما يتضح من الفيديو الذى تم إذاعته ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، المواطن التركى، يتعرض للتفتيش والتعذيب والسجن، وازدادت عمليات الاختطاف خلال الفترة الماضية.

 

وهاجم المعارض التركى، النواب التابعين لحزب أردوغان قائلا:"كل همكم إسكات صوت الحق وإخفاء الحقائق، ولا يفتح البرلمان تحقيقات حول وقائع التعذيب التى يتعرض لها المواطنون".

 

وواصل، المعارض التركى، أنه يتم تعذيب المواطنين وإلقائهم من الطائرات، لماذا لا يتم فتح ملف حقوق الإنسان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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