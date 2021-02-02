شكرا لقرائتكم خبر عن تسليمات قياسية من «نيو» الصينية.. 7225 سيارة في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت شركة «نيو» Nio الصينية الناشئة في مجال السيارات الكهربائية بداية قوية لهذا العام، فقد قالت الشركة المنافسة لـ«تيسلا» إنها سلمت 7225 سيارة في يناير، أي أكثر من أربعة أضعاف عدد السيارات التي تم تسليمها خلال نفس الشهر من العام الماضي وعددها 1598 سيارة.

تمثل أرقام الشهر الماضي أيضا الشهر السادس على التوالي من التسليمات القياسية لشركة «نيو»، وبذلك وصل إجمالي التسليمات التراكمية للشركة الناشئة إلى 82،866 وحدة.

وستغرقت «نيو» حوالي ست سنوات للوصول إلى هذه النقطة، بينما سلمت تيسلا 180.570 سيارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وحده.

وارتفعت أسهم «نيو» المدرجة في نيويورك بنسبة 17% منذ مطلع العام، مقابل مكاسب 17% لسهم تيسلا 19%.

وفي الإطار ارتفعت أسهم «شبينج» Xpeng، وهي شركة سيارات كهربائية صينية أخرى مدرجة في الولايات المتحدة، بنسبة 15% منذ مطلع 2021.

وقالت «شبينج» يوم الإثنين إنها سلمت 6015 سيارة كهربائية في يناير، وهو ثالث شهر قياسي من التسليمات. واستحوذت شركة «بي سفن» P7 السيدان على أكثر من نصف شحنات الشهر الماضي بإجمالي 18772 منذ بدء طرحها الشامل في أواخر يونيو. (وكالات)

