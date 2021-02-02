شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتجاوز المضاربات.. «جيم ستوب» يهوي 30% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وانخفضت أسهم «جيم ستوب» GameStop بأكثر من 30% الإثنين، مع امتداد التداول المحموم الذي يغذيه تطبيق الدردشة «ريدت» Reddit إلى شهر فبراير. أغلقت أسهم شركة تجارة التجزئة لألعاب الفيديو على انخفاض بنسبة 30.8% بعدما كان السهم قد قفز في تداولات ما قبل الافتتاح بنسبة 18% إلى 384.89 دولار.

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد الاثنين بدعم من مكاسب لأسهم التكنولوجيا بعد موجة المبيعات الحادة التي ضربت السوق الأسبوع الماضي.

وصعدت أيضا أسهم شركات التعدين وسط إقبال قوي من المستثمرين الأفراد على الفضة في فورة شراء أطلق شرارتها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ويراقب المستثمرون أيضا المحادثات بشأن أحدث حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 229.92 نقطة، أو ما يعادل 0.77%، إلى 30212.54 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 60.19 نقطة، أو 1.62%، ليغلق عند 3774.43 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 330.94 نقطة، أو 2.53%، ليغلق عند 13401.64 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت قد سجلت الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر الماضي.

وارتفع سهم جيم ستوب بنسبة 1625% في يناير و400% في الأسبوع الماضي وحده مع تكديس المستثمرين الذين يستخدمون تطبيقات التداول بينما سارعت صناديق التحوط لتغطية خسائرها من بيع الأسهم على المكشوف.

تسبب الارتفاع الفلكي في خسارة ملحوظة في السوق بما يقرب من 13.5 مليار دولار لصناديق التحوط ذات المراكز القصيرة مقابل السهم، وفقاً لبيانات من شركاء S3 حتى إغلاق يوم الجمعة.

وأغلقت أسهم إيه إم سي AMC Entertainment على ارتفاع بنسبة 0.3% بعد أن قفزت بأكثر من 20% في وقت سابق من الجلسة.

في هذا الوقت قالت منصة «روبن هود» Robinhood للسمسرة عبر الإنترنت إنها جمعت 2.4 مليار دولار إضافية من المستثمرين وسط نوبات شديدة من تقلبات السوق.

ولاحقاً قالت رويترز إن المنصة تبحث مع بنوك جمع المزيد من الأموال بما يصل إلى مليار دولار إضافية. ويتجاوز بذلك ما جمعته الشركة في 3 أيام 4.4 مليار دولار منذ يوم الخميس في أول تحرك من نوعه للشركة التي تأسست في 2013.

وقالت الشركة عن التمويل البالغ 2.4 مليار دولار: هذا التمويل هو علامة قوية على ثقة المستثمرين وسيساعدنا على البناء للمستقبل والاستمرار في خدمة الناس من خلال النمو الهائل الذي شهدناه هذا العام. نحن نشهد حركة من الأشخاص العاديين الذين يسيطرون على مستقبلهم المالي، والعديد منهم يستثمر لأول مرة من خلال روبن هود.

وقالت إنها ستستخدم التمويل الجديد لتوسيع برامج محو الأمية المالية. وقال بيان الشركة: بهذا التمويل، سنبني ونعزز منتجاتنا التي تتيح لعدد أكبر من الناس الوصول إلى النظام المالي.