كاتب مصري يفضح الأخوان الارهابية

قال الكاتب المصري عبد الله السناوي، إن الإخوان آخر من دخلوا ميدان التحرير وأول من غادروه.

وأوضح "السناوي"، خلال لقائه على قناة "دي إم سي"، أن الشباب انشغلوا بالشعارات الكبرى والإخوان سيطروا على البرلمان في 2012، مضيفا أن الإخوان انقضّوا على مجلس الشعب 2012 وسيطروا على كل لجانه.

وأضاف عبد الله السناوي، أن الإخوان قالوا لن نترشح للانتخابات الرئاسية بعد 25 يناير، ثم خاضوا السباق، مؤكدا أن مواقف الإخوان بعد 25 يناير تسببت في إحباط وانشقاق وقادت إلى ثورة 30 يونيو.

وتابع: "الإخوان جماعة براجماتية وإقصائية وفكرة العنف بدأت منذ حسن البنا".