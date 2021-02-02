أحمد موسى يكشف سبب اجتماع أجهزة المخابرات العربية في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إن أول اجتماع لأجهزة المخابرات العربية كان في فبراير من العام الماضي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استقبل اليوم رؤساء أجهزة المخابرات العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس المخابرات العامة المصرية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الاجتماعات تهدف إلى تبادل الآراء حول مواجهة الإرهاب والعمل الجماعي لاستعادة الاستقرار في المنطقة العربية، موضحا أن بعض الدول تسعى لنشر الفوضى في المنطقة. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وأكد أحمد موسى، أن العالم العربي كان يبحث عن هذه المؤتمرات والاجتماعات بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن العالم العربي يبحث عقد هذه المؤتمرات منذ التسعينيات.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

وشدد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

ووجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربي الاستخباري"، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.