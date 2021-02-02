كورونا في 24 ساعة| 541 إصابة وتصريحات جديدة من "الصحة".. وتحذير من هذه الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 471 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

نصائح للتخلص من حب السفر أثناء تفشي كورونا

بعد سينوفارم وأسترازينيكا.. هيئة الدواء: نفحص لقاحات أخرى لفيروس كورونا

الاتحاد السكندري يكشف موقفه بعد ضربة كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 103 ملايين

هيئة صحية أوروبية تقيم عقارًا جديدًا لعلاج كورونا

الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا الأسبوع الماضي مُشجِع

وفاة 7 مصابين بكورونا في مستشفيات عزل القليوبية

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كورونا اليوم: أداة جديدة تحجم الفيروس.. وهكذا تحدد أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة

أخبار كويسة خلال أسبوعين.. تصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن كورونا

فيروس كورونا: أداة جديدة قد تساعد في الحد من انتشار كوفيد-19

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كيف تحدد ما إذا كانت أعراض الإصابة من سلالة كورونا الأصلية أم الجديدة؟

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‏مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٥ مليون أمريكي تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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