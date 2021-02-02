حدث ليلاً| انخفاض وفيات كورونا وتطورات برج "دائري الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 471 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالة حتى اليوم.

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كورونا "طويل الأمد".. لغز يحير "الصحة العالمية"

حضت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية على البدء بالسعي لفهم لغز "كوفيد الطويل الأمد" الذي يعاني منه على ما تفيد البيانات ملايين المصابين بوباء كوفيد-19 من دون أن تعرف الأسباب.

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أداء جيد وإدارة حكيمة.. رئيس "خطة النواب" يشيد ببيان وزير المالية

وجَّه النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الشكر إلى وزارة المالية والبنك المركزي؛ للأداء الجيد والإدارة الحكيمة، موضحًا أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تحدَّين مهمَّين؛ هما الزيادة السكانية وما تفرزه البيئة من مساوئ، كما حدث من جائحة كورونا، متمنيًا أن يشهد منتصف العام تراجعًا كبيرا لهذا المرض اللعين.

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سفارة مصر بواشنطن تعقد جلسة افتراضية مع مساعدي الكونجرس حول سد النهضة

عقدت السفارة المصرية فى واشنطن الاثنين جلسة افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي النواب والشيوخ حول سد النهضة.

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 103 ملايين

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 103 ملايين و221 ألفا و378 شخصًا، حتى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) من مساء اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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"صحة النواب" توافق على منح معاش تكاملي لأسر المتوفين بالأوبئة في الفرق الصحية

استعرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تقريري اللجنة عن مشروعي قانوني تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

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النيابة الإدارية: تحقيقات مخالفات عقار الدائري تشمل موظفين "حاليين وسابقين"

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة ستحقق مع الموظفين والمسؤولين والمهندسين والفنيين بمجلس مدينة ومركز كرداسة والحي عن الإجراءات القانونية المتخذة حيال مخالفات عقار الدائري المحترق.

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تطورات برج "دائري الهرم".. النار مشتعلة لليوم الثالث وترقب لانهيار المبني

لا تزال النيران مشتعلة داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني متاخم للطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة شمال الجيزة، لليوم الثالث على التوالي، رغم محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

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انقلاب ميانمار: لماذا حدث الآن وما الذي سيحدث لاحقًا؟

أعلن الجيش في ميانمار السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد، بعد نحو عقد من موافقته على تسليم السلطة إلى المدنيين.

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نواب ديمقراطيون في الكونجرس يسعون لطرد نائبة "متشددة مؤيدة لترامب"

تقدم نواب ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بتشريع يدعو إلى تجريد النائبة مارجوري تايلور جرين من مسؤولياتها في لجان مجلس النواب بسبب بعض منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بالسويد

أصيب عدد من الأشخاص في مشاجرة واشتباه في إطلاق نار في السويد، مساء أمس الاثنين، حسبما أفادت الشرطة.

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النواب الليبي ينفي استقالة عقيلة صالح ويشيد بدور مصر في لم شمل الليبيين

نفى المتحدث باسم رئاسة مجلس النواب الليبي ومستشار رئيس المجلس فتحي المريمي ما تردد من أنباء بشأن استقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من نصبه على خلفية ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي .. موضحا أن صالح لم يقدم استقالته من رئاسة المجلس لاي جهة كان، وما تردد عار تماما من الصحة، على الرغم من انه أقرب المرشحين للفوز بمصبي رئيس المجلس الرئاسي فى ليبيا .

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