​​​"الكهرباء": مليون و70 ألف طلب تحويل للعدادات الكودية حتى أول فبراير 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية للكهرباء.

وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى أول فبراير الجاري، استقبلت المنصة 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتليفونات المحمولة، كما تلقت المنصة 1.07 مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.45 مليون وحدة.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، حيث تستمر الشركات في استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات حيث بلغت المعاينات حتى الآن أكثر من 200 ألف معاينة.

وتستقبل المنصة أيضًا عددًا كبيرًا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

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