مدفعية الجيش اليمني تُدمر مخزن أسلحة حوثي غربي مأرب

محمد الفلاح - مدفعية الجيش اليمني تدمر مخزن أسلحة حوثي غربي مأرب

الثلاثاء 2 فبراير 2021

دكت مدفعية قوات الجيش اليمني، مواقع وتحصينات المليشيات الانقلابية الحوثية، في المحور الغربي لمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.



وشنت مدفعية قوات الجيش قصفًا مكثفًا على مواقع المليشيات الحوثية في جبهتي المشجح، وهيلان، بمديرية صرواح، غربي مأرب.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير مخزن أسلحة، وعربات وعتاد قتالي، تابع للمليشيا الحوثية.