بايدن يدعو جيش بورما إلى إعادة السلطة "فورًا" إثر الانقلاب

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واشنطن :دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلابا وأوقف اونغ سان سو تشي، الى إعادة السلطة "فورا"، متوعدا بفرض عقوبات على هذا البلد.

وقال بايدن في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا"، لافتا الى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت "بسبب التقدم المحرز لارساء الديموقراطية" ستكون موضع مناقشة "فورية"، مشيرا الى ضرورة اتخاذ "التدابير المناسبة".

واكد بايدن أن "الولايات المتحدة ستدافع عن الديموقراطية اينما تعرضت للخطر".

ولتبرير الانقلاب الذي دانته عدة عواصم أجنبية، اكد العسكريون أن الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر شابتها "مخالفات كبيرة" وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية.