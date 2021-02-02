"أسود الجزيرة" تهاجم أوكار "داعش" شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الأمن العراقية، مساء الإثنين، استهداف مقرات تنظيم داعش الإرهابي في نينوى شمالي البلاد.

وقالت أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إنه تم تدمير وكرين للتنظيم الإرهابي وضبط اثنين من عناصره، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة مفخخة ضمن عملية "أسود الجزيرة"، بحسب قناة السومرية العراقية.

وأكد البيان أن العملية تمت غربي نينوى، وتمكنت القوات أيضاً من "تفجير ٤ عبوات ناسفة، فضلا عن معالجة منزل مفخخ وتدمير نفق، وضبط دراجتين ناريتين"، ومازالت العملية مستمرة".

وتكثف القوات الأمنية من حملاتها العسكرية بملاحقة واعتقال عناصر تنظيم داعش بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب منطقة الطيران في بغداد في الشهر الماضي.

وعاود تنظيمات داعش شن هجماتها مجدداً منذ مطلع العام الماضي بعد تراجع عملياتها عقب خسارة المدن التي احتلتها في أحداث يونيو/حزيران 2014.