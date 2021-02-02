عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت تستدعي سفيرها في كوبا للتحقيق معه بشأن خلاف داخلي

الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365

أكدت مصادر دبلوماسية في الكويت، استدعاء وزارة الخارجية للسفير الكويتي في كوبا محمد فاضل خلف، للتحقيق معه بشأن خلاف داخلي بين أربعة من العاملين في السفارة؛ دبلوماسيين وإداريين.



وقالت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، إن السفير سيصل إلى البلاد في أقرب رحلة نظراً للظروف الحالية في ظل جائحة كورونا وسيتم التحقيق في تفاصيل الواقعة.

ويأتي استدعاء السفير عقب يومين من انتشار مقطع فيديو أظهر اقتحام الشرطة في كوبا لمنزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين هناك.

وأكدت مصادر كويتية، أن القضية تتعلق بمشكلة قديمة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار.

وأشارت المصادر بوقت سابق إلى إحالة وزارة الخارجية طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق بمن فيهم السفير بشأن هذه المشكلة، وتم على إثر التحقيق نقل بعض العاملين في السفارة إلى ديوان عام الوزارة.