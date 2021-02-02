شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات وانكسارات ... تقرير يكشف هزائم حركة النهضة الإخوانية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الأزمات والإنكسارات تواجه حركة النهضة الإخوانية التونسية برئاسة راشد الغنوشى، وعلى الرغم من التداعيات الكبيرة التى تشهد الحركة بسبب محاولات السيطرة التى فرضها الغنوشى، على جميع المناصب القيادية فى الحركة ، ويضاف الى ذلك تصاعد نبرة الرفض الشعبى فى تونس لجماعة الإخوان وهو الأمر الذى أصبح يمثل ضغوطا جديدة على الغنوشى .

وكشف تقرير بالفيديو لمؤسسة ماعت ، أن حركة النهضة الإخوانية فى تونس ، تعيش حالة من الاضطراب وتواجه خسائر كبيرة فى الشارع التونسى ، فضلا عن أن راشد الغنوشي ، ساهم بشكل كبير فى حالة التفكك التى تواجه النهضة ، بعدما أحاط نفسه بأقاربه ومنحهم العديد من الصلاحيات.