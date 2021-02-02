إيران تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ قادر على حمل أقمار اصطناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

أعلنت إيران، يوم الاثنين، عن نجاح تجربة لإطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار اصطناعية أطقلت عليه اسم "ذو الجناح".

ويمكن للصاروخ الجديد أن يحمل قمرا اصطناعيا يصل وزنه إلى 220 كيلوجراما إلى المدار على ارتفاع 500 كيلومتر، وفقا لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة إن الصاروخ يعمل على ثلاث مراحل باستخدام الوقود الصلب أولا ثم الوقود السائل.

وأظهرت وسائل إعلام رسمية صورا للتجربة، دون أن تقدم تفاصيل عن موقع أو تاريخ إجراء التجربة.

وتقول طهران إن الأقمار الاصطناعية الإيرانية توفر فقط بيانات عن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة وليس الغرض منها متابعة أي أهداف عسكرية، بينما تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا الفضائية في إنتاج صواريخ عسكرية طويلة المدى.