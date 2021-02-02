9,2 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في بريطانيا

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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الاثنين، أن أكثر من 9,2 مليون شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حتى الآن.

وقال هانكوك إنه نحو 900 ألف شخص أُعطوا اللقاح يومي السبت والأحد خلال عملية ضخمة.

وأضاف أن بريطانيا طلبت 40 مليون جرعة أخرى من شركة «فالنيفا» الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية سيتم تسليمها في عام 2022.

وتلقى ما مجموعه 9 ملايين و296 ألفا و367 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، في حين تلقى 494 ألفا و209 أشخاص كلتا الجرعتين.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت هيئة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، في وقت سابق الاثنين، إنها عرضت إعطاء اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، على جميع المقيمين في دور الرعاية بإنجلترا.

وقالت هيئة خدمات الصحة الوطنية إن جميع المسنين، الذين يعيشون في أكثر من 10 آلاف دار رعاية بإنجلترا، عُرض عليهم الآن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.

إلا أن وزيرة الرعاية الاجتماعية، هيلين واتلي، قالت إن الحكومة «ما زالت تعمل على إعطاء اللقاح للموظفين العاملين في دور الرعاية».

وقالت إن العاملين، الذين لم يرغبوا في الحصول على اللقاح، تم «تشجيعهم» على القيام بذلك.

وأكد عمدة لندن صادق خان في وقت لاحق أن اختبارات من الباب إلى الباب تجرى أيضا في أجزاء من لندن من بينها الغرب والشمال والجنوب وحث السكان على عدم الذعر.