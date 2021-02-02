«التعاون الخليجي»: ندعم العراق في مكافحة الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (وكالات)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، أمس، دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار.

وقال الحجرف، في إيجاز صحفي بعد اجتماعه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: «نؤكد وقوفنا إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب وبسط الأمن الاستقرار في البلاد».

ووصف العلاقات الخليجية - العراقية بأنها «علاقة استراتيجية»، مشدداً بالقول: «ندعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب لما لها من انعكاسات إيجابية على المنطقة». وقال الحجرف، إنه تمت مناقشة ملف التعاون الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومناقشة عقد مؤتمر لرجال الأعمال بين الجانبين.

من جانبه، قال الوزير العراقي، إنه تم بحث موضوع الانتخابات العراقية المقبلة، وإمكانية دعم دول الخليج والمنطقة لهذه الانتخابات.

ووصل الحجرف في وقت سابق أمس، إلى بغداد في زيارة رسمية.

وفي السياق، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس، خلال استقباله الحجرف إلى الإسراع بملف الربط الكهربائي، وتعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الكاظمي «سعي العراق لتمتين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تحقيق التكامل مع دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما أن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق»، وذلك بحسب بيان عراقي.

وشدد الكاظمي على أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام، ويأتي متزامنا مع جهود العراق في محاربة الإرهاب، والحملة المستمرة لملاحقة فلوله.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف على دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الأخيرة. وقال الحجرف، إن دول مجلس التعاون الخليجي تثني على تجربة العراق الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف الحجرف أن ملف الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وصل إلى مراحل متقدمة، موضحاً أن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدماً.

عملية أمنية لملاحقة فلول «داعش» غرب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق، أمس، انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول «داعش» غربي البلاد. وأوضحت الخلية في بيان أن «عملية أسود الجزيرة انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي العراق، بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى بتسعة محاور رئيسة، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم».

وتنفذ القوات العراقية بصورة متواصلة عمليات أمنية وعسكرية في مناطق متفرقة لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، وتمكنت خلال الشهر الماضي من إيقاع عدد كبير من قيادات التنظيم، بينهم والي العراق في «داعش»، وذلك جنوبي محافظة كركوك.