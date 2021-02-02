المعارضة التركية تواجه محاولات التضييق على الأحزاب

ابوظبي - سيف اليزيد - شادي صلاح الدين (لندن)

بدأ حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا التخطيط لحملة جديدة الأسبوع المقبل لمواجهة محاولات إغلاق الحزب، التي اعتبرها برلمانيون معارضون «حرباً قذرة» تشنها السلطات في أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن «تحالف الجمهور» المكون من حزبي «العدالة والتنمية»، الحاكم بزعامة أردوغان، و«الحركة القومية» بزعامة دولت بهجلي، يستعدان لاتخاذ إجراءات لغلق حزب «الشعوب الديمقراطي».

وأوضحت النائبة البرلمانية للحزب، ديرسيم داج، أن سلسلة من الأنشطة ستركز على محاور رئيسية: عزل زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. الإضراب عن الطعام في أكثر من 100 سجن تركي، والحكم الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب الإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.

وحذرت النائبة من تعرض نشطاء حزب الشعوب الديمقراطي الشباب وأعضاء مجلس الشباب التابع له للاختطاف والاعتقال والضغط ليكونوا عملاء للدولة من قبل الشرطة وأجهزة المخابرات.

وذكرت صحيفة «مورنينج ستار» البريطانية في تقرير لها عن نوع جديد من الجريمة التي يرتكبها النظام التركي، وهو اختطاف شباب حزب الشعوب الديمقراطي في وضح النهار في مقاطعة «فان» ذات الأغلبية الكردية والضغط عليهم ليصبحوا جواسيس أو لإنهاء أنشطتهم السياسية.

في الأسبوع الماضي، أطلق سراح الناشط في «الحزب الاشتراكي للمضطهدين»، جوخان جونيس، بعد محنة استمرت 5 أيام على يد مجموعة وصفت نفسها بـ «غير المرئيين»، الذين عذبوه وهددوه بالاغتصاب.

الممارسات التي يتبعها النظام التركي تعتبر نقلة نوعية في عمليات القمع التي تمارس ضد المعارضة، ومحاولات إسكات أصواتهم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن البرلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي أن هذه الممارسة كشفت كيف تخشى الدولة من الشباب أصحاب الفكر السياسي، ومحاولات التواطؤ مع الأجهزة الأمنية لتحطيم هياكلها المنظمة لجعلها غير قادرة على التصرف.

وقالت النائبة التركية: «بصفتنا مجلس الشباب لحزب الشعوب الديمقراطي، نحارب سياسة الحرب القذرة من خلال العمل الشعبي في أحياء المدينة وفي الشوارع، وننتقل من منزل إلى منزل، لهذا السبب نحن بؤرة القمع، ومع ذلك لا يمكن لأي قمع أن يمنعنا من القتال، نحن لا نتراجع، سنواصل سنوات نضالنا وسنكون من سينتصر في النهاية». ومن المقرر أن تنطلق الحملة يوم الثامن من فبراير الجاري.