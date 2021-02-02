إيران تعلن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ قادر على حمل قمر اصطناعي

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي، ومزود بتقنية “أقوى” محرك عامل بالوقود الصلب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في الوزارة أحمد حسيني، قوله إنه تم إطلاق “صاروخ ذو الجناح” لأول مرة “لأغراض بحثية، وهو مزو د بتقنية أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب”.

وأوضح أن الصاروخ الناقل يتألف من “ثلاث مراحل، مرحلتان باستخدام الوقود الصلب ومرحلة واحدة للدفع بواسطة الوقود السائل”، وهو قادر على “حمل قمر صناعي يزن 220 كلغ الى مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض”.

وعرض التلفزيون لقطات أظهرت انطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية منبسطة، من دون أن يحدد مكان وزمان التجربة.

ويأتي إعلان التجربة بعد أشهر من تأكيد الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي، أنه أطلق بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري حمل اسم “نور 1″، وحمله صاروخ “قاصد” الى المدار على ارتفاع 425 كلم.