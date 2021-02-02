شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي»: ندعم العراق في مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف أمس الإثنين دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار.

وقال الحجرف، في إيجاز صحفي بعد اجتماعه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: «نؤكد وقوفنا إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في البلاد».

ووصف العلاقات الخليجية - العراقية بأنها «علاقة استراتيجية»، مشددًا بالقول: «ندعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب لما لها من انعكاسات إيجابية على المنطقة».

وقال الحجرف إنه تمت مناقشة ملف التعاون الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومناقشة عقد مؤتمر لرجال الأعمال بين الجانبين.

من جانبه، قال الوزير العراقي إنه تم بحث موضوع الانتخابات العراقية المقبلة، وإمكانية دعم دول الخليج والمنطقة لهذه الانتخابات.

ووصل الحجرف في وقت سابق إلى بغداد في زيارة رسمية.

وقد التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.