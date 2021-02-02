السويد.. إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 أشخاص مساء الإثنين، في حادث إطلاق نار جنوبي السويد، حسبما أفاد بيان للشرطة.

وأوضحت الشرطة السويدية، أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في هيلسينجبورج جنوبي السويد، وما زال اثنان آخران على الأقل مصابين في موقع الحادث.

وكان عدد من الأشخاص أبلغوا في السابق عن جدال مستمر مع احتمال إطلاق نار، ولا تزال ملابسات الحادث غير معروفة.

وتعد هيلسينجبورج هي ثاني أكبر مدينة في جنوبي السويد بعد مالمو.

وتعاني الدولة الاسكندنافية من مشكلة مع جرائم العصابات، خاصة في مدنها الكبرى، ولم يتضح ما إذا كانت المشاجرة التي وقعت مساء الاثنين لها علاقة بالعنف المرتبط بالعصابات أم لا، فيما ذكرت الشرطة أنه تم تطويق المستشفى.