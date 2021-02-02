عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حمدوك يتسلم قائمة المرشحين للحكومة السودانية

الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365

تسلم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، قائمة مرشحي تحالف الحرية والتغيير للحكومة الجديدة.



وقال عضو لجنة الترشيحات في الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ إن "التحالف سلم حمدوك قائمة مرشحين لعدد 17 حقيبة وزارية في الحكومة المرتقبة".

ومن المقرر أن يتسلم رئيس الوزراء قوائم المرشحين من جانب الجبهة الثورية التي خصص لها 7 حقائب وزارية، بجانب مرشحي المكون العسكري لوزارتي الدفاع والداخلية، توطئة لإعلان الحكومة يوم الخميس المقبل.

وكان مجلس شركاء الفترة الإنتقالية أعلن الاحد، اتفاق الأطراف على المرشحين للتشكيل الجديد، وتسليم القوائم لرئيس الوزراء اليوم الإثنين.

وأوضح إبراهيم الشيخ، في تصريح صحفي، أن لجنة الترشيحات بذلت جهودا كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة تُوِّجَت بإعداد قائمة الوزارات الـسبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء.

وقال إن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح، مشيراً الى أن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي للمرشحين والتأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، مشددا أن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها في المرشحين للوزارات المختلفة.

وقال إن "هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جداً عن التنوع والتعدد في السودان"، مضيفا "ننتظر أن يقوم الأخوة في الجبهة الثورية بتسليم ترشيحاتهم للوزارات السبعة المعنيين بها".

وأوضح أن كافة الأطراف المعنية تتأهب لمجلس وزراء جديد ينهض بالمهام.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وفق المعايير المتفق عليها.

وقال، خلال لقائه وفد من تجمع القوى المدنية السودانية، إنه: "لن يستفيد من التشظي سوى أعداء الثورة".

وشدد حمدوك على أهمية وجود برنامج يسهم في دفع عملية الانتقال خلال الفترة المقبلة لتحقيق غايات وأهداف الثورة وصولاً للتحول الديمقراطي وإنجاز وتطبيق السلام الشامل والإصلاح الاقتصادي.