شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تصدّر وطالبان تفجّر كل شيء جائز في إرهاب قم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد عقود من الحروب الدامية، توصلت أمريكا وحركة طالبان الأفغانية إلى اتفاق سلام يقضي بسحب كامل الجنود من أفغانستان التي أرهقتها الحرب، إلا أن الاتفاق لم يلق قبولا من إيران واصفة إياه في ذلك الحين بأنه «ليس له أساس قانوني»، ووصفته بأنه «ستار لتقنين وجود القوات الأمريكية في أفغانستان».إلا أنه حين حملت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إستراتيجية مغايرة لسابقتها في إدارة الأزمة الأفغانية، قام النظام الإيراني بتعديل بوصلته؛ كون طهران تزعم أن أفغانستان ورقة ضغط مهمة في يدها من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة. وجاءت لقاءات وفد حركة طالبان أمس الأول، برئاسة الملا عبدالغني برادر مع جواد ظريف، لتؤكد أن النظام الإيراني لا يرقب في الأفغان إلاً ولا ذمة، باعتباره نظاما لا يجيد إلا صناعة الفوضى والعنف والإرهاب بمزاعم تعزيز الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية لإحياء عملية السلام. ويحمل تحول وفد من حركة طالبان إلى طهران للتشاور، رسائل إيرانية لإدارة بايدن التي تعتزم التراجع عن اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس السابق ترمب، الذي وصفه بعض المراقبين بأنه مقامرة سياسية أجنبية قد تمنح طالبان شرعية دولية.

ويعتقد مراقبون أفغان أن النظام الإيراني يسعى من خلال لقائه وفدا من طالبان إلى مقايضة الإدارة الأمريكية التي أعلنت نيّتها التراجع عن اتفاق السلام مع طالبان. ويشير هؤلاء إلى أن طهران تعتقد أن الملف الأفغاني يعتبر ورقة لديها من أجل الضغط لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، والعودة إلى الاتفاق النووي، على حد قولهم.

ومن المعروف أن هناك علاقات قوية بين إيران وطالبان، كما أن الزعيم السابق للحركة الملا أختر منصور قتل في غارة جوية أمريكية لدى عودته من إيران عام 2016. ولدى إيران نفوذ وتأثير في أفغانستان، سواء على الحكومة أو حركة طالبان، ومن خلال أذرعتها المليشياوية ستحاول استغلال تأثيرها على أفغانستان بطريقة غير مباشرة في أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة. وعلى مدار سنوات طويلة حافظت إيران على علاقات قوية مع طالبان، إلا أن مؤشرات التقارب المعلن بين الطرفين بدأت في التزايد عقب فتح مكتب تمثيل لطالبان في مشهد الإيرانية. ولم يعرقل المعتقد المذهبي بين طالبان وإيران التقارب بين الطرفين. وأكدت مصادر أفغانية أن ملف محادثات السلام كان محورا أساسيا في نقاشات ظريف مع قيادات طالبان، مشيرة إلى أن إيران لا ترفض الاتفاق، وإنما تعارضه ظاهريا فقط، كونه يصب في مصلحة إيران، باعتباره خطوة أولى لخروج القوات الأجنبية بما في ذلك الأمريكية من أفغنستان. ويلعب قائد فيلق القدس إسماعيل قاني دورا محوريا وراء الكواليس في هذا الملف؛ نظرا لامتلاكه خبرة كبيرة في المنطقة الشرقية المتاخمة لإيران ووسط آسيا. وأبلغت إدارة بايدن السلطات الأفغانية برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في 20 فبراير الماضي بين واشنطن وحركة طالبان، خصوصا بهدف «تقييم» احترامهم تعهداتهم بالتزاماتهم بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وخفض العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية لوقف دائم لإطلاق النار وسلام عادل في أفغانستان ديمقراطية قادرة على الحفاظ على مكاسب العقدين الماضيين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق أعلنت في 15 يناير خفض عدد الجيش الأمريكي في أفغانستان إلى 2500 جندي، وهو أدنى مستوى منذ 2001. ووضع الاتفاق إطارا زمنيا مدته 14 شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بعدة تعهدات وانخرطت في محادثات مع كابول، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.

وتحصل الآلاف من عناصر طالبان على تدريب ودعم من أكاديميات تدريب القوات الخاصة في إيران، ما دفع قيادات أفغانية أمنية إلى اتهام طهران بالتدخل في الشأن الأفغاني ودعم وتمويل حركة طالبان.

إنها وساطة إيرانية مسمومة لإيجاد موطئ قدم بعد مغادرة القوات الامريكية أفغانستان.