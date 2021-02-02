شكرا لقرائتكم خبر عن معاملة ضريبية جديدة للخدمات الإعلانية..و8 أنواع معفية من القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت تعديلات القانون المقدم من الحكومة ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على معاملة ضريبية جديدة للإعلانات، حيث نصت على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% وتُلغى ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.

كما نصت التعديلات أيضا على أن تُضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الإعلانات التالية:

1- الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة

2- الإعلانات التى تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح

3- الإعلانات التى تصدر للتوعية بصفة عامة، بما فيها الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية

4- إعلانات البيوع الجبرية

5- الإعلانات الخاصة بالانتخابات

6- إعلانات طالب الحصول على العمل

7- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت

8- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات