اليوم.. دعوى تعويض الأهلي 50 مليون من الزمالك بسبب "لافتة القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد الزمالك التي يطالب فيها الأحمر بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأخير شعار نادي القرن.

وطالب النادي الأهلي في دعواه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي طالته جراء التعدي على حقه كنادي القرن.

وكان مجلس الزمالك السابق، قام بتعليق لافتة نادي القرن أعلى سور النادي، وتلقى إنذارًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب اللافتة التي تم وضعها على مقر النادي الأبيض في ميت عقبة.

يذكر أن النادي الأهلي، تقدم ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك في وقت سابق لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية "نادي القرن"، مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيًا.