الدار البيضاء.. انقطاع في التزويد بالمياه الصالحة للشرب في بعض أحياء المدينة

جدة - عبدالحي حسين - من المرتقب، أن تعرف عدد من الأحياء، في مدينة الدار البيضاء، ليلة غد الثلاثاء، انخفاضا في الصبيب، قد يصل حد الانقطاع في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضحت شركة ليديك، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل في مدينة الدار البيضاء، في مراسلة إلى رئيس مقاطعة سيدي مومن، اطلع “اليوم 24″، على نسخة منها، أن بعض المناطق ستعرف انخفاضا في الصبيب قد يصل إلى انقطاع في التزويد بالمياه على مستوى، إقامات السلام 1 و2، اناسي وديور مراكش.

نفس الاضطرابات في التزويد قد تعرفها أيضا بعض أحياء، سكاني والفجر والأمانة، اكدال 2 والنصر، الفجر والبدر وبانورما والأزهر.

وذلك ابتداء من الساعة 21.00 مساء الثلاثاء 2 فبراير الجاري، إلى غاية 7 صباحا من يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري.

وعزت شركة ليديك هذه الاضطرابات، إلى أشغال خاصة على مستوى أنبوب مياه الشرب DN600.

