آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 39,90 يوما عند متم دجنبر 2020

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، أن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 39,90 يوما عند متم دجنبر 2020، مقابل 41,76 يوما في متم نونبر 2020.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها بمناسبة نشر الوزارة لآجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بشهر دجنبر 2020، ضمن خانة مرصد آجال الأداء، أن هذا المتوسط بلغ 40,33 يوما في نهاية شهر أكتوبر الماضي، و38,68 يوما في شهر شتنبر، و38,02 في غشت، و40,50 يوما في متم يوليوز، و40,58 يوما في يونيو 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا النشر الشهري يندرج في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة من طرف الوزارة منذ النشر الذي تم يوم 31 أكتوبر 2019.