الدار البيضاء.. ثلاثة أشخاص يحدثون فوضى وخسائر مادية بممتلكات الغير

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والضرب والجرح والسكر العلني البين وحيازة المخدرات.

وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الإثنين، أن المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 24 و26 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات والسرقة والضرب والجرح.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على خرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وأحدثوا الفوضى بالشارع العام نتيجة حالة السكر التي كانوا عليها، حيث عرّضوا شخصا لاعتداء جسدي وألحقوا خسائر مادية بثماني سيارات بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يمكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من توقيفهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إلى ذلك، أسفر إجراء التفتيش المنجز في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على كميات من مخدر الشيرا، حيث تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.