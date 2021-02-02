محمد الفلاح - بايدن يتعهد بمحاسبة المتورطين في انقلاب ميانمار

الثلاثاء 2 فبراير 2021

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، بمحاسبة المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار.



وقال الرئيس الأمريكي، في تعليقه على الأوضاع في ميانمار، إنه : "سنراجع قوانين العقوبات وسنتخذ الإجراءات المناسبة بشأن استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار".

ودعا بايدن جيش ميانمار إلى إعادة السلطة "فورا" إثر الانقلاب العسكري على السلطة.

بدوره، اعتبر البيت الأبيض استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار "اعتداء على الديمقراطية وسيادة القانون".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بيان الرئيس بايدن بشأن ميانمار رسالة إلى كل دول المنطقة.

وكشفت المتحدثة عن أن بايدن أجرى محادثات مكثفة مع حلفاء واشنطن بشأن الأحداث في ميانمار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه دبلوماسيون، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتزم بحث الوضع في ميانمار غدا الثلاثاء.

وخلال ساعات الليل نفذ الجيش في ميانمار، انقلابا أدانته دول مختلفة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة.

وأعربت رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من اعتقال أكثر من 45 شخصا بينهم برلمانيون في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة.

ودعت في بيان، الإثنين، الجيش في ميانمار إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة.

وتعهد الجيش في ميانمار بإجراء انتخابات جديدة وانتقال للسلطة بعد الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو تشي.

وفي بيان نُشر على موقعه في "فيسبوك" قال الجيش "سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب"، مشيرا إلى أنه سيجري"انتقالا للسلطة بعد تنظيم انتخابات عامة حرة وعادلة"، ما إن تنتهي فعالية حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة عام.