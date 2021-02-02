شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو للتعاون الاستخباري العربي لاستعادة الاستقرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية، وذلك من أجل استعادة الاستقرار في دول المنطقة كافة، خاصة التي تشهد حالة من السيولة، وتعصف بها الأزمات.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته، أمس الاثنين في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري، عبر «الفيديو كونفرانس»، بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة، أن التنظيمات الإرهابية تسعى للاستقرار والتمدد في الدول التي تعصف بها الأزمات، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية، تستهدف صناعة الفوضى، من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي ناشد المشاركين التعاون، والوقوف صفا واحدا، لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات لإعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، مشدداً على أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري، كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية، فضلا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب، تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات، والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث أن المشاركين في المنتدى، من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وجهوا التهنئة للرئيس السيسي ولمصر، على افتتاح مقر المنتدى، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربي، من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر، للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية كافة.