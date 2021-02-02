شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من عواصف ثلجية غير مسبوقة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى ما يقرب من 80 مليون شخص تحذيرات من عواصف ثلجية قد يصل ارتفاعها إلى قدمين، وحذر الخبراء من أن المدن الشرقية الكبرى بما في ذلك واشنطن وبالتيمور وفيلادلفيا ونيويورك ونيو جيرسي تستعد لأكبر تساقط للثلوج هذا الموسم. وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن الرياح قد تصل سرعتها إلى ما بين 35 إلى 50 ميلاً في الساعة، ما يقلل من الرؤية مع انجراف الثلوج ويؤدي إلى خطر سقوط فروع الأشجار وخطوط الكهرباء.

وأعلن فيل مورفي، حاكم جيرسي، حالة الطوارئ التي بدأت في الساعة 7 مساءً الأحد، مع توقع تساقط ثلوج من 2 إلى 4 بوصات وسيتم إغلاق جميع منافذ عبور نيوجيرسي ومواقع اللقاح الستة.

وفي مدينة نيويورك، حذر العمدة بيل دي بلاسيو، عبر تويتر من العاصفة الثلجية حيث كتب «هذه العاصفة الشتوية ستكون خطيرة مع تساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية. إذا كان بإمكانك البقاء في المنزل، ابق في المنزل، حافظ على الطرق خالية من أجل سيارات الطوارئ، من المتوقع تساقط الثلوج من ثمان إلى 18 بوصة في وادي هدسون وعبر ولاية نيويورك. وفي الوقت نفسه أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو عن أن العاصفة ستؤثر على نيويورك مع توقع تساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية وربما فيضانات ساحلية أسفل الولاية. وحث كومو جميع سكان نيويورك على البدء في تهيئة أسرهم لهذه الجولة الأخيرة من طقس الشتاء.

وفي واشنطن بدأ تساقط الثلوج مساء الأحد، حيث لم تشهد واشنطن عاصفة ثلجية كبيرة منذ ما يقرب من عامين، لكنها شهدت ما بين 2 إلى 4 بوصات مساء يوم الأحد قبل الانتقال إلى مزيج من الجليد والصقيع في المساء. وأكد خبراء الأرصاد آن تلك الموجة والعواصف الثلجية لم تشهدها البلاد من عقد من الزمان.

وفي اليونان ضرب زلزال بقوة خمس درجات قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، دون أن يسفر عن وقوع أي ضحايا أو أضرار، وفقاً لمعهد أثينا لرصد الزلازل. ووقع الزلزال الساعة 07,46 (04,46 ت غ) ثم تلته هزتان صباح الاثنين بقوة 4,8 و 4,5 درجة. وذكر المعهد أن مركز الزلزال كان في البحر على بعد 46 كيلومتراً جنوب غرب جزيرة ليسبوس. وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيراً ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان. (وكالات)