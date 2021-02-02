شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقدم اليوم رده الرسمي على مساءلته قبل بدء المحاكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتبلور هذا الأسبوع محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية غير المسبوقة من خلال رسم الديمقراطيين إطاراً لدعواهم،وسعي ترامب على عجل لإعداد دفاعه، وسط ارتباك في فريق محاميه.

ومن المقرر أن يقدم ترامب رده على الاتهام الموجه له اليوم الثلاثاء،لكنه غير رئيس فريق المحامين في عطلة الأسبوع، في مؤشر جديد إلى تمسّكه بموقفه بأن انتخابات 2020 تم تزويرها.

الوقت يضيق

وسيكون أمام فريق ترامب الجديد بقيادة المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور ما يزيد قليلاً على أسبوع للاستعداد قبل بدء المحاكمة في التاسع من فبراير/شباط الجاري.

وجاء إعلان ترامب تغيير فريق محاميه،غداة تأكيد صحف أن خمسة من محامييه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع.

مهمة شاقة

رغم ذلك فإن الديمقراطيين الذين يسعون لإدانته بتهمة «التحريض على التمرد» يواجهون مهمة شاقة.

سيتعين عليهم اقناع ما لا يقل عن 17 من بين 50 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ بأن ترامب أذنب بتحريض مؤيديه على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي في محاولة غير ناجحة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت شهر نوفمبر /تشرين الثاني. وقتل خمسة أشخاص خلال الفوضى.

وسيقدم الديمقراطيون بمجلس النواب، الذين سيعرضون الأمر على مجلس الشيوخ، إيجازاً يسبق المحاكمة لشرح قضيتهم ضد ترامب. كما سيحددون بحلول اليوم الثلاثاء إذا كانوا ينوون استدعاء شهود، وهي النقطة الحيوية في محاكمة العام الماضي.

معاناة جمهورية

وبشكل كبير سيظهر رد ترامب على الاتهام إن كان ينوي الاستمرار في المجادلة دون سند بأنه خسر الانتخابات الرئاسية بسبب تلاعب واسع في عملية التصويت. ورفضت العديد من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات تلك المزاعم.

ويصطف معظم الجمهوريين بمجلس الشيوخ حالياً ضد الإدانة. وبينما تدافع قلة عن تصرفاته، يجادل كثيرون بأن الكونجرس لا يملك سلطة عزل رئيس سابق. كما يصرون على أن إجراء محاكمة ثانية سيقوض جهود توحيد البلاد في حقبة ما بعد ترامب.

جمهوريون بعيداً عن ترامب

ألمح السيناتور الجمهوري بوب بورتمان، إلى أن إصرار دفاع ترامب على مزاعم الرئيس السابق بتزوير الانتخابات لن يجدي نفعا. وقال بورتمان لبرنامج (حالة الاتحاد) على شبكة «سي.إن.إن» التلفزيونية «إذا لم يستند النقاش لأمور مثل الدستور، وهي أمور حقيقية ويجب طرحها، أعتقد أن هذا لن ينفع الرئيس».

وبغض النظر عن النهج الذي سيتبعه محامو الدفاع فإن 100 سيناتور من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيشكلون هيئة محلفين يتوقعون محاكمة تستغرق أياما قليلة على الأرجح، في مدة أقصر من محاكمة ترامب الأولى التي استغرقت أسبوعين. لكن يرجح ألا تتحقق غالبية 67 صوتاً (أي الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن خمسة سيناتورات جمهوريين فقط مستعدون للانضمام إلى 50 سيناتوراً ديمقراطياً لتأييد جواز الشروع في المحاكمة.

فريق الدفاع

يمكن للفريق القانوني لترامب أن يجادل بأنه كان يمارس حق حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور يوم السادس من يناير عندما تحدث إلى مؤيديه أمام البيت الأبيض قبل أن يتجهوا إلى الكابيتول. ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت بايدن إلى البيت الأبيض، بدلاً من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة «سي إن إن».

ترتيب صفوف الحزب

من جهة أخرى، يستعد الجمهوريون لمعركة ترتيب صفوف الحزب. وكشفت دعوة المحاكمة الشرخ بين أنصار ترامب المهيمنين على الحزب الجمهوري، وجناحه المعتدل.

وقال حاكم أركنساس آسا هاتشينسن لشبكة «إيه بي سي» إن «محاكمة مجلس الشيوخ... ستتطلب من جميع الجمهوريين اتّخاذ موقف أكثر وضوحا».وأضاف أن «الرئيس ترامب ساعد في بناء الحزب في السنوات الأربع الأخيرة وآمل ألا يسهم في تدميره في السنوات الأربع المقبلة. علينا أن نحترم الأشخاص الذين أيّدوا ترامب... لكن في الوقت ذاته، لا نريد أن نجمّل الأفعال الفظيعة التي شهدها الكابيتول».

زعامة الحزب

وقال آدم كينزينجر، وهو واحد من عشرة جمهوريين في مجلس النواب صوّت لصالح العزل في وقت سابق الشهر الماضي، إن ترامب «مستميت ليحافظ على صورته كأنه زعيم الحزب». وأضاف لشبكة «إن بي سي» «علينا الكف عن كوننا الحزب الذي يدافع ولو بمقدار ذرّة عن عملية تمرّد ومقتل شرطي وغيره من الأمريكيين في الكابيتول». وأطلق كينزينجر لجنة سياسية جديدة تسعى لجمع الأموال لمواجهة الجناح الداعم لترامب في الحزب.

متطرفون

تكشّفت الانقسامات في أوساط الجمهوريين بشكل أكبر مؤخرا على خ لفية مواقف النائبة المتطرفة مارجوري تايلر جرين، التي روّجت لنظريات مؤامرة دافعت عنها حركة «كيو-أنون» اليمينية المتشددة، ودعمت مقاربة ترامب بشأن تزوير الانتخابات. ويواجه قادة الحزب ضغوطاً متزايدة للتحرّك ضد النائبة التي دعت سلبقا الى إعدام الديمقراطيين . (وكالات)