شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. انطلاق عملية انتخاب سلطة تنفيذية ووليامز تتعهد بـالشفافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى لیبیا ستیفاني ولیامز، أمس الاثنین، ببدء اجتماعات أعضاء منتدى الحوار السیاسي اللیبي في سویسرا لانتخاب «سلطة تنفیذیة موحدة مؤقتة» تمهیداً للانتخابات المقررة في 24 من دیسمبر/كانون الأول المقبل، فيما استبقت ميليشيات حكومة الوفاق انطلاق المنتدى، بإعلان نفض يدها من الالتزام بنتائجه، في حين أعلن نحو 62% من المشاركين في جلسة الحوار الرقمي المباشر التي عقدت، أمس الأول الأحد، رفضهم ترشح وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

وأضافت ولیامز في كلمة افتتاح الجلسة التي تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري، أن «هذه الخطوة على قدر كبیر من الأهمیة، وتعزز الممارسات الدیمقراطیة عبر المنافسة المفتوحة»، قائلة: إن الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية.

وأكدت ولیامز أن منتدى الحوار السیاسي اللیبي قد وضع بصمة لا تمحى على التاریخ المحدد الخاص بإجراء الانتخابات الوطنیة في 24 دیسمبر من هذا العام؛ حیث قوبل هذا القرار بموافقة ساحقة من قبل اللیبیین وهو التزام یجب احترامه بأي ثمن.

فرصة حقيقية لتوحيد السلطة

ونوهت وليامز بما جرى إحرازه حتى الآن في مسار المصالحة الوطنية، الذي يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد.

ولدى حديثها عن انتخاب أعضاء المجلس الرئاسي، قالت وليامز: «لدينا قائمة واسعة من المرشحين لهذه المناصب».

وأكدت أنه سيتم مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات في ليبيا، مشددة على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد.

وتعهدت، بأن تكون عملية ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا «مفتوحة وشفافة».

وشددت على أن المطلوب في ليبيا هو تطبيق سيادة القانون ومواجهة الفساد، بينما يتوق الليبيون إلى النهوض بالخدمات.

وقالت وليامز: إن البعثة الأممية ستعمل على المتابعة؛ لضمان احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتوحيد السلطة.

رئيس البرلمان: أولوياتي توحيد المؤسسات

وقدم عدد من المرشحين برنامجهم الانتخابي حيث تعهد المرشح لعضوية المجلس الرئاسي عقيلة صالح بالالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن والاجتماعات الدولية ومخرجات لجنة الحوار السياسي .

وأضاف ، إنه يتعهد بالالتزام بما يتفق عليه، موضحا أن أولوياته هي توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية،والمحافظة على استقلال القضاء ودعم الأجهزة الأمنية.

وتعهد النائب المرشح لعضوية المجلس الرئاسي المرتقب، عبدالله اللافي، بالالتزام بخارطة الطريق التي جرى اعتمدها في ملتقى الحوار خلال اجتماعاته في تونس، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وأكد اللافي أن تحقيق الأمن والاستقرار أول أهدافه، وذلك من أجل تحقيق المصالحة وتوسيع دائرة المشاركة بين مختلف الليبيين.

بدوره ،تعهد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق المرشح لعضوية المجلس الرئاسي صلاح الدين النمروش بالعمل «على توفير البيئة الآمنة المناسبة لتنظيم الانتخابات في موعدها .

كما تعهد بتعزيز التواصل مع محكمة الجنايات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا.

ميليشيات الوفاق تنقلب على الحوار

من جهة أخرى، استبقت ميليشيات حكومة الوفاق انطلاق منتدى الحوار الليبي في جنيف، بإعلان نفض يدها من الالتزام بنتائجه.

وأعلنت ميليشيات المنطقة الغربية وباطن الجبل وجبل نفوسة، في بيان مصور، توحيد صفوفها وفض كل المنازعات السابقة وفتح المسارات الترابية بين المدن.

ودعت رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى الاجتماع مع المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى حين إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

وانقلبت ميليشيات المنطقة الغربية، على وزير داخلية السراج أحد أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة فتحي باشاغا، وعلى عملية «صيد الأفاعي»، التي أطلقها الشهر الماضي، مؤكدة أنها «عملية وهمية» تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية.

أرتال عسكرية

وبحسب مصادر، فإن مئات الآليات العسكرية تحركت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأحد، في موكب ضخم من المنطقة الغربية نحو طرابلس، فيما قابلت هذه التحركات تحركات مضادة من ميليشيات مصراتة التي ينتمي إليها باشاغا.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع أولى أيام المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش، في مهامه الرسمية، ما يضع الدبلوماسي السلوفاكي أمام اختبار حقيقي، وينذر بنسف العملية السياسية الجارية برمتها.

54 % يطالبون بشخصية توافقية لقيادة المصالحة

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن نحو 62%، من المشاركين في جلسة الحوار الرقمي المباشر التي عقدت أمس الأول الأحد، يرفضون ترشح وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيس الحكومة.

وقالت المصادر، إن نحو 56 % من المشاركين؛ طالبوا بضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أواخر العام الجاري، فيما طالب نحو 54 % من المشاركين بتولي شخصية توافقية للقيام بالمصالحة الوطنية.

رفض ترشح شاغلي المناصب العليا

في الأثناء، طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في بيان أمس ، بضرورة استبعاد كافة المرشحين الذين يشغل بعضهم مناصب عليا في مؤسسات لا تجيز لهم لوائحها الداخلية الترشح لهذه المناصب.

(وكالات)