شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تنسيقية الأحزاب يتابع أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على متابعة أعمال تأهيل وتغيير شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب في شارع على حسن بمنطقة الساحل بشبرا، لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد حصوله على موافقة كل من شركتى مياه الشرب والصرف الصحى استجابة لمطالب المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد نشأت مدير فرع شبكات مياه الخلفاوي وعبد الحميد سويلم والمهندس مصطفى إسماعيل، كما قام النائب أحمد زيدان بنفس الأمر فى منطقة مساكن محيي القبلية وشارع محمد بيومى.

يذكر أن النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد من قبل أن التنسيقية تجربة ملهمة وكيان يضم العديد من الأحزاب السياسية المختلفة الأيديولوجيات وكافة التوجهات وأن هدفهم العمل على خدمة الوطن والمواطنين، متابعا:" نختلف لصالح المصلحة الوطنية ولكن لا نختلف على صالح الوطن، أدائها جاء بشكل إيجابى مع بداية جلسات برلمان 2021 وإن دل فإنما يدل على تنفيذ الشعار الذى نعمل تحت مظلته وهو "سياسة بمفهوم جديد"، كل شخص يطرح رؤيته حتى نستطيع الوصول إلى مشروعات قوانين ورؤى نستطيع من خلالها أن نعمل على تطوير كافة الملفات داخل الدولة المصرية".