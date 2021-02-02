شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام" ينظم ندوة حول الحفاظ على الهوية الأخلاقية الأربعاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ندوة تحت عنوان "الإعلام والحفاظ على الهوية الأخلاقية"، صباح الأربعاء القادم، بحضور عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن من قبل نصوص الكود الأخلاقى للنشر والبث، وتضمنت الأكواد واحدا لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، ونصت على الأتي:

1. الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.

2. عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.

3. عدم الإساءة إلى الأخرين واحترام الرأي الآخر.

4. عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.

5. الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.

6. تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

7. إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما فىي حماية المجتمع.