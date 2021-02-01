سعيدة بعدي عن شقيقتها حفيظة: هي صديقتي وعلبة أسراري

جدة - عبدالحي حسين - وجهت الممثلة، سعيدة باعدي، الثناء، لشقيقتها الممثلة حفيظة باعدي، مسلطة الضوء على علاقتهما، أمام جمهورها.

وتعتبر سعيدة باعدي شقيقتها، حفيظة، أحسن صديقاتها، كون علاقتهما مقربة، بشكل جعلها علبة لأسرارها.

وقالت باعدي، في منشور على انستغرام: “أحسن وأجمل صديقة لي هي أختي، أحسن أخت. أستطيع أن أبوح لها بكل ما أحس به، وجميع الأسرار، ولا أخجل منها، تبقى بجانبي مهما يحصل، وفي أسوء ظروفي”.

وأضافت الممثلة، وكاتبة السيناريو: “ختي لحبيبة مولات لقلب الكبير والوجه البريء بغيت نقوليك كنبغيك وكنموت عليك الله ايخاليك ليا ويخليني ليك”.

وفي سياق منفصل، تطل سعيدة باعدي في مسلسل جديد بعنوان “البيوت أسرار”، يبث كل يوم اثنين على القناة الأولى، وقد كتبت السيناريو الخاص به بمشاركة شقيقتها حفيظة.