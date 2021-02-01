نقابات صيادلة يدعون وزير الصحة إلى إجراء انتخابات مجالس الهيئة

جدة - عبدالحي حسين - دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الإثنين، إلى “التدخل لإجراء انتخابات مجالس الهيئة الصيادلة”.

وأوضحت الكونفدرالية نفسها، في مراسلتها، للوزير الصحة، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن “ما يقارب 1000، صيدلاني صيدلانية، ممارسين عبر ربوع المملكة، وقعوا على عريضة، يدعون من خلال وزير الصحة، للتفاعل لتنظيم انتخابات مجالس هيئة الصيادلة”.

ولفتت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الإنتباه إلى ما أسماته “الجمود التنظيمي لمجلسي الصيادلة للشمال والجنوب، وذلك منذ سنة 2017″، مشددة على أن “هاتين الأخيرتين، رفضتا تنظيم انتخاباتها لتجديد هياكلها”.

كما دعت الكونفدرالية نفسها، وزير الصحة إلى إيقاف ما اسماته “الشطط وللامبالاة للمسؤولين الحاليين، لمجالس الهيئة الصيادلة، وما ترتب عن ذلك من جمود لملفات المهنة، وتداعيات تمثيلية وتنظيمية، والتي أفرزت فوضى غير مسبوقة في قطاع الصيدليات”.