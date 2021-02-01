الارياني: ممارسات مليشيا الحوثي تعكس محاولاتها لفرض أفكارها المتطرفة بالقوة

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ان مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بدأت بالفصل بين الطلاب والطالبات في قاعات الدراسة بالجامعات الحكومية الواقعة بالعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، بجدران اسمنتية، في واقعة غير مسبوقة.



واوضح ان هذا الإجراء الذي اتخذته مليشيا الحوثي يأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرتها وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع.

وأشار الارياني إلى ان ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية استغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة المختطفة ‎صنعاء وعدد من المحافظات لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي وكل الشرفاء والأحرار في العالم بادراك حقيقة مليشيا الحوثي باعتبارها منظمة ارهابية لا تختلف عن المنظمات الارهابية، والوقوف إلى جانب اليمنيين لاستعادة بلدهم والانعتاق من هذا المصير الاسود والقاتم الذي يتهددهم ويتربص بالأجيال القادمة.