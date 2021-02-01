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الولايات المتحدة تسجل 112772 إصابة مؤكدة و 1920 حالة وفاة بكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:29 صباحًا, 2 فبراير 2021 م

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 112,772 إصابة مؤكدة و 1,920 حالة وفاة بفيروس المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 26,034,475 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 439,955 حالةً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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